Thuram MVP di Inter-Torino: one man show a San Siro!

Marcus Thuram è sil miglior giocatore del match vinto dall’Inter per 3-2 contro il Torino. Tripletta per il francese che raggiunge così Mateo Retegui ín cima alla classifica dei cannonieri

LA PRESTAZIONE – Marcus Thuram decide, di fatto, da solo Inter-Torino. Prima tripletta in nerazzurro per il francese che raggiunge quota 7 gol in questo campionato di Serie A, in cima alla classifica dei marcatori insieme a Mateo Retegui dell’Atalanta. E questo lo ha portato a vincere il premio di migliore in campo della partita e non potrebbe essere altrimenti. Non solo i tre gol che hanno deciso il 3-2 della sfida, ma anche l’espulsione di Maripan che proprio Thuram ha causato. Un premio scontato per un giocatore in formissima.