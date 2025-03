Thuram MVP di Inter-Feyenoord: motivazione UEFA non lascia dubbi

Thuram miglior giocatore della partita tra Inter e Feyenoord. Il giocatore francese ha segnato il gol che ha aperto le danze e ha anche colpito una traversa. C’è la motivazione della UEFA.

MVP – Il migliore in campo di Inter-Feyenoord non può che essere Marcus Thuram. Il centravanti francese, nuovamente titolare dopo la panchina col Monza, gioca una partita molto importante. Il figlio d’arte è un fattore in avanti assolutamente. Si tratta d’altronde di uno dei giocatori più forti nel suo ruolo, giocatore che in questa stagione si sta consacrando. Spunta la motivazione degli osservatori UEFA.

Thuram MVP UEFA di Inter-Feyenoord: la motivazione non lascia dubbi

NUMERI – La Uefa, infatti, ha premiato Thuram migliore in campo della sfida, non solo per il gol segnato, ma anche la super prestazione messa in campo. Questa la motivazione degli osservatori UEFA: “L’attaccante dell’Inter ha creato molti problemi al Feyenoord con le sue corse e la sua fisicità. Ha segnato un gran gol all’inizio della partita con una conclusione fantastica ed è stato sfortunato a non trovare la seconda rete, dopo una grande azione”. Insomma, un super Tikus. Peraltro si è trattato anche del secondo gol consecutivo in Champions League, dopo quello segnato nella partita di andata.