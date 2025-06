Thuram e Lautaro Martinez da gestire: Chivu al Mondiale per Club ridisegna l’attacco – CdS

L’assenza forzata di Mehdi Taremi, rimasto bloccato in Iran a causa del conflitto con Israele, ha aperto un vuoto pesante nell’attacco dell’Inter in vista del Mondiale per Club. Un imprevisto che complica il debutto nel nuovo format FIFA e costringe Cristian Chivu a reinventare subito le rotazioni offensive per affrontare la fase a gironi.

DA GESTIRE – Con Lautaro Martinez e Marcus Thuram ancora in condizioni fisiche precarie dopo gli impegni con le rispettive nazionali, le alternative per il tecnico rumeno sono limitate. Non a caso, nelle prime sedute a Los Angeles, Chivu ha dovuto fare i conti con una “coperta corta” in avanti. Arnautovic e Correa, nel frattempo, hanno salutato: l’austriaco è tornato in Bundesliga, mentre l’argentino disputerà il Mondiale con il Botafogo. Per l’esordio contro il Monterrey (in programma martedì notte italiana), le scelte in attacco saranno forzate. Chivu è chiamato subito alla creatività: l’inizio della sua avventura sulla panchina dell’Inter parte in salita, con un reparto offensivo tutto da costruire.

Inter, in attacco uomini contati: spazio ai giovani!

DA SUBITO – Le uniche soluzioni a disposizione arrivano dai rientri anticipati dai prestiti i fratelli Esposito: Sebastiano, reduce da un’esperienza per lui positiva all’Empoli (meno per il Club che è retrocesso in B) e il fratello Francesco Pio Esposito, reduce dal secondo anno in prestito allo Spezia in Serie B. Nell’ultima stagione, il giovane centravanti ha vinto il titolo di capocannoniere. Ci sarà anche Valentin Carboni, tornato prima del previsto dopo l’infortunio subito al Marsiglia. Questi giovani sono pronti per giocarsi le loro carte in un contesto di emergenza, con Carboni che potrebbe anche essere adattato in posizione più avanzata.

Fonte: Corriere dello Sport