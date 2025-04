Thu-La is coming, Thuram e Lautaro Martinez per domare il Parma – CdS

Thuram e Lautaro Martinez insieme per la partita di oggi pomeriggio tra Parma e Inter. Simone Inzaghi ritrova il Toro e lo rilancia subito dall’inizio.

SOLO SERIE A – Oggi c’è solo il Parma, poi si penserà al Bayern Monaco, ma dalle 20 circa, quando Doveri ha già fischiato la fine della partita del Tardini. Troppo importante il match di questo pomeriggio alle 18 per la lotta allo scudetto. Scavallare l’ostacolo ducale, significherebbe per l’Inter volare temporaneamente a più sei sul Napoli, impegnato lunedì sera a Bologna, e presentarsi all’Allianz Arena contro l’ammaccato Bayern Monaco di Vincent Kompany tirati a lucido. Ecco perché Inzaghi non lascerà nulla al caso: dentro sia Thuram che Lautaro Martinez. La Thu-La dal primo minuto per domare la squadra dell’ex Cristian Chivu (qui la conferenza stampa di ieri).

Ritorna Lautaro Martinez per Parma-Inter: sorride pure Thuram

INSIEME – Lautaro Martinez, dopo aver saltato due partite con l’Inter (Udinese e Milan) e due con l’Argentina (Uruguay e Brasile), si prepara a ritornare in campo. E non lo farà a gara in corso, bensì dall’inizio. Sarà il tagliando prima di volare a Monaco di Baviera per sfidare l’uragano Harry Kane. Come ribadito anche da Marcus Thuram a CBS Sports Golazo, i due si completano a vicenda, uno dà una mano all’altro (tutte le dichiarazioni). Ma oggi, Lautaro serve più a Thuram che il contrario. Infatti, Tikus ha bisogno di ritrovare la sua vena realizzativa, dato che in questo 2025 ha appena segnato solamente tre gol (uno in campionato e due in Champions League). E a Parma sarà una partita speciale.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno