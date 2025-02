Thuram, Inter prudente! Inzaghi studia un piano per il recupero totale

Inzaghi deve fare i conti con qualche grattacapo in vista del prossimo impegno di campionato. L’Inter ospiterà il Genoa a San Siro in una sfida che, sulla carta, vede i nerazzurri favoriti, ma l’attenzione dello staff tecnico è già rivolta allo scontro diretto contro il Napoli, in programma al Maradona. Anche da questo passa il ragionamento sul piano di recupero di Marcus Thuram.

GESTIONE E PRUDENZA – Tra i principali motivi di preoccupazione c’è la condizione di Marcus Thuram. L’attaccante francese ha accusato un problema alla caviglia che lo sta limitando nelle prestazioni. La sua assenza nel primo tempo contro la Juventus si è fatta sentire, e il suo ingresso nel finale ha mostrato un giocatore chiaramente non al meglio, privo della consueta esplosività e limitato nei movimenti. Un déjà vu rispetto alla sfida con la Fiorentina, quando il francese aveva provato a stringere i denti salvo poi doversi arrendere dopo pochi minuti. L’Inter, quindi, ha deciso di adottare la massima prudenza nella gestione del suo recupero. Thuram si sta allenando a parte e continuerà a farlo nei prossimi giorni. La sua presenza contro il Genoa è in forte dubbio, con lo staff nerazzurro orientato a non rischiarlo per averlo nelle migliori condizioni in vista del big match contro il Napoli. La decisione finale dipenderà dagli sviluppi clinici, ma il forfait contro i liguri appare sempre più probabile.

Attacco senza Thuram, nuovi problemi col partner di Lautaro Martinez?

REPARTO OFFENSIVO – Se Thuram dovesse saltare la sfida contro il Genoa, Inzaghi dovrà scegliere il partner offensivo di Lautaro Martinez. Marko Arnautovic non è al massimo della condizione e Mehdi Taremi, nonostante la grande voglia di mettersi in mostra, non ha ancora trovato il giusto feeling con il capitano nerazzurro e contro la Juventus si è visto. A sorpresa, Joaquin Correa potrebbe tornare nelle rotazioni. L’argentino, finora ai margini del progetto, sta recuperando terreno nelle gerarchie di Inzaghi e potrebbe essere schierato dal primo minuto contro il Genoa. La coppia tutta albiceleste Correa-Lautaro Martinez, dunque, non è da escludere.