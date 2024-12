Thuram, Inter-Parma speciale: il cerchio si chiude! E punta 2 bomber – CdS

Inter-Parma sfida speciale per Marcus Thuram. Oggi Tikus sfida la squadra della città in cui è nato ventisette anni fa. Allo stesso tempo, punta due marcatori degli anni ’50 e ’60 del calcio italiano.

PARTICOLARE – La sfida tra Inter e Parma sarà speciale per Marcus Thuram. Il centravanti dell’Inter è nato 27 anni fa, il 6 agosto 1997, proprio nella città ducale. Ovviamente, oggi la sfida a San Siro, ma avrà comunque un sapore molto particolare. A Parma, il piccolo Tikus è nato e anche cresciuto, visto che papà Lilian giocava in quegli anni proprio in quella meravigliosa e leggendaria squadra di provincia. In Italia, ha imparato ovviamente la lingua, calciando i primi calci con i propri coetanei ai giardini pubblici e guardando i cartoni animati. Si tratta di un passato che ancora lo lega, come sottolinea il Corriere dello Sport.

Thuram in Inter-Parma punta due marcatori di un calcio d’altri tempi

OBIETTIVO – Thuram si presenta alla partita tra Inter e Parma con un bel bottino di reti: 10 in totale (nove in campionato e uno in Champions League). Peraltro, solo gol multipli per lui. Ecco perché, realizzando una doppietta oggi, potrebbe diventare il terzo giocatore nella storia di tutta la Serie A a raggiungere la doppia cifra di reti grazie solo a marcature multiple, come Hofling (1949/50) e Nielsen (1962/63). Insomma, Tikus è pronto: si gioca nel tardo pomeriggio a San Siro.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia