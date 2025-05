Thuram dal 1′ in Inter-Lazio! Poi arrivano novità su tre infortunati

Thuram verso una maglia da titolare in vista di Inter-Lazio. Ma l’allenamento di oggi ha riservato altre novità per tre giocatori.

LA PARTITA – Domenica sera a San Siro andrà in scena l’ultima gara casalinga della stagione dell‘Inter. I nerazzurri riceveranno la Lazio di Marco Baroni, alla ricerca di punti per tenere viva la lotta al 4° posto. Un avversario ostico per la squadra di Simone Inzaghi, tornata a -1 dal Napoli nello scorso weekend, che deve vincere per sperare di tenere vive le speranze tricolori. Ottenuti i tre punti, i nerazzurri dovranno poi fare affidamento sul Parma dell’ “amico” Christian Chivu, impegnato al Tardini contro la formazione partenopea. I tifosi dell’Inter sperano, come fatto dal Genoa di Patrick Vieira, che anche il tecnico rumeno riesca a fermare la squadra di Antonio Conte. A due giorni dalla gara di San Siro, l’allenamento di oggi anticipa il rientro di molti titolari nella formazione nerazzurra. Thuram verso la titolarità. Mentre, Mkhitaryan, Frattesi e Pavard hanno sia personalizzato che lavoro di gruppo. Domani atteso il rientro.

Inter-Lazio, Inzaghi punta sui titolari: da Sommer a Thuram

SCELTE – La probabile formazione scelta da Simone Inzaghi per Inter-Lazio prevede molti cambiamenti rispetto alle ultime gare di campionato contro Hellas Verona e Torino. L’allenatore nerazzurro è pronto a dare spazio dal primo minuto ai titolarissimi. In porta ci sarà il ritorno di Sommer. A guidare la linea difensiva ci sarà l’ex della gara, Acerbi. Ai suoi lati confermati Bisseck e Bastoni. A centrocampo Calhanoglu e Barella torneranno dal primo minuto. Per la terza e ultima maglia da titolare ballottaggio aperto tra Asllani e Zielinski. Le corsie laterali saranno presidiate da Dumfries e Dimarco. Thuram torna a guidare l’attacco nerazzurro, con al suo fianco uno tra Taremi e Arnautovic. Per tutti e tre si prospetta quindi un ritorno tra i convocati contro la Lazio, ma senza rischiare nulla: andranno in panchina.