Thuram grande incognita di Juventus-Inter. La settimana ‘libera’ aiuta Inzaghi

L’Inter ha ripreso oggi gli allenamenti ad Appiano Gentile per preparare il big match di domenica sera contro la Juventus, ma la principale preoccupazione di Simone Inzaghi riguarda Thuram.

GRANDE DUBBIO – Marcus Thuram, uscito acciaccato nella sfida contro la Fiorentina, non ha ancora recuperato completamente e resta in dubbio per la sfida dell’Allianz Stadium. Gli esami svolti nelle scorse ore hanno escluso lesioni, ma il fastidio persiste e il giocatore ha lavorato a parte nella sessione odierna. L’importanza di Thuram nello scacchiere di Inzaghi è fuori discussione. Il francese anche in questa stagione si è rivelato il partner ideale per Lautaro Martinez, garantendo non solo gol e assist, ma anche movimenti senza palla che esaltano il gioco offensivo nerazzurro. Averlo a disposizione contro la Juventus farebbe tutta la differenza del mondo, soprattutto in una partita che si preannuncia equilibrata e combattuta. La sua presenza permetterebbe all’Inter di mantenere inalterata la propria identità offensiva, evitando di dover ridisegnare il reparto avanzato.

Settimana senza gare ufficiali, un caso raro! In soccorso a Inzasghi

TEMPO PER RECUPERARE – La buona notizia per l’Inter è che la sfida contro la Juventus è in programma solo domenica sera alle 20:45, il che significa che ci sono ancora cinque giorni pieni tra riposo e allenamenti per provare a recuperare Thuram. Una finestra di tempo preziosa che in una stagione così intensa è diventata una rarità assoluta. L’Inter, infatti, è stata abituata a giocare ogni tre giorni tra campionato, Champions League e Coppa Italia, senza mai avere una settimana intera di lavoro senza impegni ufficiali. Questa pausa, seppur breve, arriva nel momento giusto, merito soprattutto dei grandi successi in Champions League.

PRIMA DI JUVENTUS-INTER – Le prossime 48 ore saranno decisive per capire se Thuram potrà effettivamente scendere in campo contro la Juventus. Lo staff nerazzurro valuterà giorno per giorno l’evoluzione della situazione, aumentando gradualmente i carichi di lavoro. Inzaghi spera di ricevere buone notizie entro venerdì, giorno in cui verranno effettuate prove tattiche più intense. Fino ad allora, l’Inter continuerà a prepararsi con attenzione