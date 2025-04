Thuram in panchina nel walk around! La sua vigilia di Barcellona-Inter – Sky

Marcus Thuram è il grande dubbio di giornata alla vigilia di Barcellona-Inter. Il francese ancora non è certo della titolarità, Gianluca Di Marzio descrive le ore di attesa su Sky Sport.

ATTESA – Barcellona-Inter è una sfida dal sapore storico, ma in questa stagione conta soprattutto per la fase in cui arriva. Domani varrà per l’andata della semifinale di Champions League, come accaduto già nel 2010. Gianluca Di Marzio racconta la vigilia del match e il walk around della squadra nerazzurra allo stadio: «Thuram è stato l’unico che non ha tastato il terreno di gioco, è stato da solo e ha vissuto i suoi pensieri. Da lui è andato anche Inzaghi. In queste ore di attesta sta riflettendo perché sa quanto è importante lui per l’Inter. Inzaghi è molto tentato dal farlo giocare dall’inizio, domani mattina ci sarà risveglio muscolare e deciderà se inserirlo dal primo minuto. Dall’altra parte Yamal farà la 100esima partita col Barcellona a 17 anni. Due anni fa debuttava con questa maglia. Marotta ha parlato con Lautaro Martinez e Inzaghi, sono loro le tre anime della squadra e del gruppo. L’allenatore è concentrato, sereno, negli occhi c’è la convinzione di poter far bene. A Barcellona pensano al quadruplete, non solo il triplete»