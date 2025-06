Sia Thuram che Frattesi out per Inter-River Plate! Rebus altri 2 – SM

Sia Thuram che Frattesi non riusciranno ad essere a disposizione di Cristian Chivu per Inter-River Plate. Entrambi hanno aumentato i propri carichi di lavoro ma non ce la faranno lo stesso. Ancora più lunghi e indecifrabili i tempi di recupero di altri due giocatori.

OUT – Per Inter-River Plate Chivu non potrà contare né su Marcus Thuram né su Davide Frattesi. Il francese, out per un affaticamento muscolare dalla vigilia del Monterrey, ha aumentato i carichi di lavoro con il gruppo ma non riuscirà comunque ad esserci per l’ultima partita del girone contro gli argentini. Per debuttare in questo Mondiale per Club dovrà quindi sperare in un passaggio del turno della Beneamata, a cui basta un solo punto. Stessa sorte per Davide Frattesi. Il centrocampista è rientrato acciaccato dal doppio impegno con la Nazionale contro Norvegia e Moldova. Non si è ancora ripreso e salterà la partita contro il River Plate.

Thuram e Frattesi saltano Inter-River Plate. Enigma Bisseck e Zielinski

TEMPI DI RECUPERO INDECIFRABILI – Quanto ai tempi di recupero di altri due giocatori, ossia Yann Aurel Bisseck e Piotr Zielinski, rimangono ad oggi, riferisce Sport Mediaset, lunghi e indecifrabili. Quindi non è da escludere che entrambi non prenderanno parte in nessuna partita di questo Mondiale per Club anche nel caso in cui l’Inter dovesse arrivare fino in fondo.