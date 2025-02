Thuram, fiducia Inzaghi: buone possibilità prima di Juventus-Inter

L’Inter si avvicina al big match di domenica sera contro la Juventus con un occhio attento alle condizioni di Marcus Thuram. L’attaccante francese, uscito anzitempo nella sfida contro la Fiorentina a causa di un problema alla caviglia sinistra, si è allenato ancora a parte nella seduta odierna.

SPERANZA – Marcus Thuram riuscirà a recuperare in fretta prima di Juventus-Inter? Cresce l’ottimismo sulla sua disponibilità per il Derby d’Italia, con Simone Inzaghi fiducioso di poterlo almeno convocare. Thuram ha riportato una contusione alla caviglia sinistra nel primo tempo della gara contro la Fiorentina, terminata con una vittoria per 2-1 dell’Inter. L’attaccante ha subito un contrasto che lo ha costretto a chiedere il cambio, generando preoccupazione nello staff tecnico. Gli esami non hanno evidenziato lesioni significative, ma lo staff medico ha optato per un recupero graduale per evitare rischi in vista del match con la Juventus.

Thuram già in gruppo domani? Novità in Juventus-Inter

LE ULTIME – Nei giorni successivi alla partita con al Fiorentina, Thuram ha seguito un programma personalizzato di allenamento, evitando di forzare i carichi di lavoro. Anche oggi il francese ha svolto lavoro differenziato, ma le sensazioni sono positive e la sua convocazione per il big match di domenica non sembra in discussione. Nonostante l’ottimismo crescente, resta da capire quale sarà il reale impiego di Thuram contro la Juventus. Il francese rappresenta un punto di riferimento fondamentale nell’attacco dell’Inter.