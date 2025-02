Thuram esce prima in Inter-Fiorentina: il motivo del cambio!

Marcus Thuram è stato costretto ad uscire dal rettangolo di gioco dopo appena 27 minuti di partita. Inter-Fiorentina perde uno dei suoi protagonisti, le condizioni.

INFORTUNIO – Marcus Thuram è uscito per infortunio al minuto 27 della partita tra Inter e Fiorentina. Il calciatore ha dato forfait durante il match, era dolorante e non riusciva a correre in maniera pulita. Simone Inzaghi ha deciso così di sostituirlo subito appena Nicolò Barella ha richiamato la sua attenzione del campo. Thuram è uscito prima del calcio d’angolo che ha portato al gol nerazzurro e al suo posto ha fatto l’ingresso Marko Arnautovic. San Siro comunque adesso è carico!