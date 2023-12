Thuram, nuovo esame in arrivo: a Napoli per confermarsi il tesoro dell’Inter – TS

Per Thuram arriva una nuova prova contro un nuovo avversario. Guardando al passato TuttoSport spiega perché il test di Napoli sarà importante per il francese e per l’Inter.

ESAME – Marcus Thuram è riuscito a non far rimpiangere all’Inter, nemmeno per un giorno, i suoi predecessori in attacco. Da quando è iniziata la stagione il club nerazzurro ha assistito a un’incredibile esplosione del francese, che finora si è rivelato essere il miglior assist man della Serie A e anche un ottimo realizzatore. Complice anche la buona intesa col compagno di reparto Lautaro Martinez, Thuram ha sempre risposto più che presente nell’Inter, in campionato ma anche in Champions League. Adesso la prossima prova che è chiamato ad affrontare il francese è quella contro il Napoli, stasera, al Maradona. Un’altra primissima volta per Thuram, che potrà servire a lui per confermarsi affidabile e incisivo e a Inzaghi per dare l’ennesima dimostrazione di forza in campionato.

PASSATO – Se si torna indietro, all’ultimo anno in cui l’Inter ha vinto lo scudetto, si può ricordare la vittoria dei nerazzurri di Antonio Conte sul Napoli per 3-1. In quello scontro del 2020 a segnare furono proprio la coppia di attaccanti interisti, Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, che diedero l’ennesima prova della loro affinità e della forza nerazzurra. Ora l’Inter, che ha l’obiettivo stagionale identico a tre anni fa, è chiamata a fare lo stesso, ma con un interprete titolare diverso: Thuram.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna