Thuram, tra i due fratelli litiganti il terzo… si gode Inter-Juventus!

Si entra sempre più nel caldo clima del derby d’Italia. Ad incendiare maggiormente Inter-Juventus ci pensano i due fratelli Thuram, attesi avversari, e un terzo protagonista della famiglia.

IL DUELLO CHE INFIAMMA – La disputa Inter-Juventus è destinata a non esaurirsi mai. Quando l’inimicizia – calcistica, beninteso – fra i due club sembra spegnersi, qualcosa arriva a rinnovarla. Stagione dopo stagione, infatti, vi è sempre un nuovo pretesto per accendere quella piccola miccia che basta ad infuocare il clima, già di per sé caldissimo, del derby d’Italia. Quest’anno, per esempio, ci pensano i fratelli Thuram a dare un po’ di brio al big match, in programma domenica pomeriggio. I figli d’arte, Marcus al secondo anno di Inter e Khephren al primissimo in maglia Juventus, si scontreranno faccia a faccia sul terreno di San Siro, uno contro l’altro per la prima volta in Serie A.

Inter-Juventus, Thuram

IL TERZO – La presenza nel match dei Thuram, uno per parte, accresce l’attesa dei tifosi, incuriositi di vedere come i due si daranno battaglia nel rettangolo verde di gioco. A dir la verità il nerazzurro Marcus e il bianconero Khephren non saranno gli unici della famiglia ad avere i riflettori puntati addosso durante Inter-Juventus. Protagonista del duello sarà proprio colui che ha dato il via a tutto: papà Lilian. Tra i due litiganti dei Thuram, infatti, il terzo si godrà comodamente dagli spalti (o dal proprio divano) l’avvincente sfida. E chissà, in questo caso, per chi parteggerà l’ex calciatore che, proprio nella Juventus ha un passato importante. Su questo Marcus Thuram non ha dubbi e neanche paura di sbilanciarsi, dichiarando apertamente per quale delle due squadre, considerate regine d’Italia, tiferà suo padre.