Thuram, il dubbio in Inter-Monza: turnover o conferma? Le indicazioni oggi

L’Inter si avvicina alla sfida contro il Monza con qualche dubbio di formazione, soprattutto per quanto riguarda l’attacco. Tra i punti interrogativi principali c’è la condizione di Thuram.

GESTIONE – Marcus Thuram anche nella sfida di Champions League contro il Feyenoord non è apparso nelle migliori condizioni, nonostante il gol siglato. L’attaccante francese ha dimostrato ancora una volta il suo valore, sbloccando la sfida di Rotterdam con una rete importante. La sua prestazione complessiva ha però lasciato trasparire una condizione fisica non ottimale. Thuram sta stringendo i denti da diverse settimane, dopo aver accusato un problema alla caviglia.

GESTIONE – Thuram Ha voluto esserci in partite fondamentali come quelle contro la Juventus, il Napoli e il Feyenoord, ma il suo rendimento ne ha inevitabilmente risentito. Per questo motivo, nelle ultime ore si è fatta sempre più concreta l’ipotesi di una sua gestione oculata da parte di Simone Inzaghi. Il calendario fitto, con la sfida casalinga contro il Monza e il ritorno degli ottavi contro il Feyenoord prima del big match del 16 marzo contro l’Atalanta, impone scelte ponderate per evitare rischi di ricadute o affaticamenti eccessivi.

Thuram, turnover o conferma?

IPOTESI – L’idea iniziale era quella di concedere un turno di riposo sia a Thuram che a Lautaro Martinez, schierando un attacco inedito con Joaquin Correa e Marko Arnautovic o Mehdi Taremi in coppia con l’argentino. In questo modo, i due titolari avrebbero avuto la possibilità di ricaricare le energie in vista delle sfide più impegnative. Le ultime indicazioni provenienti dagli allenamenti di Appiano Gentile raccontano un’altra storia. Nell’undici provato da Inzaghi, Thuram è stato schierato in coppia con Correa, segnale che il francese potrebbe essere ancora una volta titolare contro il Monza. Questo cambio di prospettiva riapre il dibattito: è davvero la scelta migliore per l’Inter e per lo stesso Thuram?

DECISIONE FINALE – Non è da escludere che si tratti di semplici prove e che, alla fine, Inzaghi opti comunque per un turno di riposo per il numero 9 nerazzurro. L’ipotesi più logica resta quella di preservarlo, evitando di affaticarlo ulteriormente. Ma se dovesse scendere in campo, vorrebbe dire che le sue condizioni sono considerate sufficientemente buone per garantire un contributo importante. La decisione finale sarà presa tra oggi e domani, quando l’Inter effettuerà le ultime rifiniture prima della gara.