Thuram ci sarà dal 1′! La probabile formazione di Barcellona-Inter

Alle ore 21 scende in campo l’Inter nella partita valida per l’andata della semifinale di UEFA Champions League contro il Barcellona. Marcus Thuram confermato dal primo minuto per Matteo Barzaghi su X.

CONFERME – Marcus Thuram ha recuperato e sarà presente dal primo minuto nella partita odierna tra Barcellona e Inter. Il breve allenamento di rifinitura di questa mattina ha convinto Simone Inzaghi, che ieri in conferenza stampa aveva ancora dubbi sulla condizione fisica del calciatore. Il francese sicuramente non è al 100%, ha una sola sessione completa in gruppo. La sola presenza però in campo può aiutare l’Inter, che deve assolutamente allungare la difesa avversaria per provare a far male in fase offensiva. La conferma non riguarda solo Thuram, ma anche altri due nell’undici iniziale. A sostituire l’infortunato Benjamin Pavard ci penserà Yann Aurel Bisseck, che già con la Roma era entrato nei primi minuti di gioco al posto del francese. A sinistra infine ci sarà Federico Dimarco, preferito a Carlos Augusto nonostante il periodo di grandissima forma dell’ex Monza. Di seguito ecco la probabile formazione completa di Simone Inzaghi per Barcellona-Inter, andata della semifinale di Champions League.

Barcellona-Inter, la probabile formazione di Inzaghi

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.