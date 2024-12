Thuram a caccia di regali: Inter-Como ha una duplice valenza – CdS

L’Inter e Marcus Thuram devono rincorrere un Atalanta inarrestabile fino a questo momento. Per rimanere in scia serviranno i gol del francese. Oggi Inter-Como.

NUOVO RUOLO – L’Inter ha vinto, con Marcus Thuram, 3 scommesse. La prima è la questione infortuni. Il francese è stato acquistato dal Borussia M’Gladbach dove è stato costretto per problemi fisici a rimanere in panchina per diverso tempo. La seconda scommessa vinta è il cambio di ruolo. Con l’Inter, Thuram, non gioca più lontano dalla porta come esterno offensivo, ma viene inventato come seconda punta nell’anno della seconda stella. La terza scommessa vinta è l’interpretazione del ruolo. Simone Inzaghi ha chiesto al francese di stazionare di più in area di rigore. Quest’anno, con appena 15 partite disputate è a quota 11 reti, con una frequenza di gol ogni 109 minuti giocati. L’anno scorso in tutto il campionato è arrivato a quota 13 centri stagionali.

Inter-Como, Thuram vuole farsi più di un regalo prima di Natale

OBIETTIVO – L’Inter affronterà il Como nel prossimo match casalingo. La gara a San Siro ha una duplice valenza sia per i nerazzurri che per il francese. La prima è che l’attaccante nerazzurro ha segnato nelle ultime tre gare di campionato contro Verona, Parma e Lazio. Se dovesse andare in gol contro il Como farebbe poker (record). La seconda è che Thuram ha un altro obiettivo, quello di far segnare il suo compagno di reparto Lautaro Martinez. Il francese è secondo in campionato anche nella classifica assist, ben 6 quest’anno. Con questi numeri si possono tranquillamente fare 2 regali di Natale. Il primo sono i 3 punti, il secondo far tornare il gol e la serenità al Toro.

