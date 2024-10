Thuram, borsa col ghiaccio dopo la tripletta in Inter-Torino: le ultime

Thuram è stato assoluto protagonista di Inter-Torino dopo la tripletta realizzata tra primo e secondo tempo. Dopo la sostituzione, borsa col ghiaccio per lui. Ecco il motivo

PROTAGONISTA – L’Inter ha battuto il Torino 3-1 nella settima giornata di Serie A, in una gara caratterizzata dall’impronta indelebile di Marcus Thuram, autore di una splendida tripletta. Il francese è stato il vero mattatore dell’incontro, segnando due gol nel primo tempo al 25′ e al 35′ e chiudendo il match al 60′. Al 68′, Thuram è stato sostituito, guadagnandosi la standing ovation di San Siro per la sua performance straordinaria. Al suo posto è entrato Mehdi Taremi, che ha affiancato Lautaro Martinez nell’attacco nerazzurro. Una scelta, quella di Simone Inzaghi, che sembra dettata dalla prudenza più che da un problema fisico serio.

Borsa col ghiaccio per Thuram dopo la sostituzione

IN PANCHINA – Una volta seduto in panchina, lo staff medico dell’Inter ha posizionato una borsa del ghiaccio sulla caviglia di Thuram. Questo trattamento è stato motivato dall’intervento particolarmente duro subito dal francese nel primo tempo da parte del difensore del Torino Maripan, che è stato poi espulso per il brutto fallo. Nonostante la cautela mostrata dallo staff, non sembrano esserci preoccupazioni per le condizioni di Thuram: il giocatore non ha lasciato il campo zoppicando e non ha mostrato smorfie di dolore, segnale che rassicura sia l’Inter che i suoi tifosi.