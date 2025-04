Thuram un mistero, a Barcellona più no che sì! Ma l’Inter ne recupera 2 – CdS

Inter attesa da due partite fondamentali contro Roma e Barcellona. Thuram è ancora fuori, mentre due saranno già convocati per la sfida di domani.

OUT – Si infittisce il mistero intorno a Marcus Thuram. Il francese, dopo aver saltato per affaticamento la partita contro il Bologna, è rimasto ai box anche contro il Milan in Coppa Italia. E farà lo stesso domani con la Roma e probabilmente anche a Barcellona in Champions League. In casa Inter, infatti, non vogliono accelerare i tempi, tant’è che il francese anche ieri ha lavorato a parte. Chi invece è rientrato perfettamente col gruppo sono Denzel Dumfries e Piotr Zielinski. Entrambi saranno convocati per Inter-Roma e potranno pure giocare uno spezzone di partita.

No Thuram, l’Inter riabbraccia Dumfries e Zielinski per Roma e Barcellona

RIENTRO – Dumfries, miglior marcatore dell’Inter alle spalle di Lautaro Martinez, Thuram e Calhanoglu, è l’uomo in più che è mancato a Inzaghi nelle ultime partite. L’olandese si è fatto male durante la sfida con l’Atalanta e ha saltato le successive gare. La sua assenza si è sentita parecchio, ma adesso è pronto nuovamente a sgasare sulla sua fascia destra. Zielinski, out dall’8 marzo, darà a Inzaghi i ricambi necessari a centrocampo. Il polacco, infatti, potrà far riposare Henrikh Mkhitaryan e dare maggior qualità e freschezza in partita.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia