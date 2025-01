Thuram, assente in finale di Supercoppa Italiana? Arrivano importanti novità!

Marcus Thuram è una delle incognite dell’Inter per la finale di Supercoppa Italiana di lunedì prossimo. Intanto, però, arrivano degli aggiornamenti importanti proprio sulle condizioni del francese.

INCOGNITA – L’Inter esce dalla semifinale di Supercoppa Italiana con ottime risposte da parte degli uomini di Simone Inzaghi e soprattutto con in tasca il pass per la finale che andrà in scena lunedì. A questo punto, le prossime in casa nerazzurra saranno ore di attesa per scoprire chi sarà l’avversaria da sfidare, tra Juventus e Milan, nell’ultimo atto della competizione. Ma non solo. A lasciare col fiato sospeso Inzaghi è anche uno dei suoi uomini. Si tratta di Marcus Thuram, che ieri non è rientrato in campo dopo l’intervallo per disputare il secondo tempo della semifinale contro l’Atalanta. All’indomani del match, in vista della finale di Supercoppa Italiana, in Arabia Saudita i riflettori sono tutti puntati sul francese.

Le ultime novità sulle condizioni di Thuram in vista della finale di Supercoppa Italia

LE ULTIME – Per i nerazzurri il contributo di Thuram nella finale di Supercoppa Italiana si rivelerebbe prezioso. Ma a pochi giorni dalla sfida non è ancora detto che il francese possa affiancare Lautaro Martinez nella formazione titolare per via del leggero affaticamento all’adduttore della gamba sinistra riscontrato nella serata di ieri. Intanto, dall’Arabia Saudita arrivano importanti aggiornamenti sulle condizioni di Thuram. Secondo quanto riporta Alessio Conti nel corso dell’edizione di SportMediaset, infatti, lo staff medico dell’Inter ha deciso di prendersi ancora qualche ora per valutare la situazione del francese. Tra stasera e domani mattina l’ambiente nerazzurro deciderà se far sottoporre a un ulteriori accertamenti l’attaccante, per comprendere meglio le sue condizioni.