Thuram anche titolare in Barcellona-Inter! Poi doppia bagarre – Sky

Thuram non solo recuperato ma può giocare titolare in Barcellona-Inter. Per Inzaghi pure due dubbi prima della partenza verso Barcellona.

IN ALLENAMENTO – Marcus Thuram out per affaticamento muscolare nelle ultime settimane, ha svolto la seduta mattutina odierna al ‘Bper Training Centre’ di Appiano Gentile con il resto dei compagni, mostrando buone sensazioni in vista del delicato match europeo. Thuram rappresenta un tassello fondamentale per lo scacchiere dell’Inter, sia per la sua capacità di allungare le difese avversarie che per la sinergia con Lautaro Martinez. Il suo ritorno regala quindi un’arma in più a Inzaghi, che dovrà ora decidere se rischiarlo dal primo minuto o utilizzarlo a gara in corso. L’allenamento odierno, cominciato attorno a mezzogiorno, è servito proprio per testare le condizioni fisiche dell’attaccante in vista della trasferta catalana. Secondo i colleghi di Sky Sport 24, in particolare Andrea Paventi, può giocare titolare a Barcellona-Inter. Intanto, conferenza Flick e Yamal.

Thuram gioca ma doppia bagarre per Barcellona-Inter

BAGARRE – Per la partita di domani, comunque, Inzaghi ha il dubbio in difesa: Yann Aurel Bisseck oppure Matteo Darmian. Il tedesco al momento è il favorito per giocare dall’inizio, al posto dell’infortunato Benjamin Pavard. Dal primo quindi anche Denzel Dumfries a destra, che ha recuperato entrambo bene contro la Roma nell’ultima sfida di campionato. L’altro ballottaggio è Carlos Augusto-Dimarco, ma quest’ultimo è favorito.

(3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez