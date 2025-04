Thuram accelera il recupero: buone speranze dopo l’allenamento di oggi! – Sky

Il giorno dopo la sconfitta per 0-1 contro la Roma, l’Inter è tornata subito al lavoro ad Appiano Gentile per preparare la cruciale semifinale d’andata di Champions League contro il Barcellona. Tra le principali attenzioni dello staff tecnico c’è ovviamente Marcus Thuram, alle prese con un affaticamento muscolare che lo ha tenuto fuori nelle ultime partite.

BUONE RISPOSTE – Marcus Thuram oggi si è allenato a parte, svolgendo un programma personalizzato, ma ha mostrato segnali incoraggianti: il ritmo sostenuto e le buone risposte fisiche fanno sperare lo staff medico nerazzurro in un recupero in extremis. Anche se Thuram non ha ancora lavorato pienamente in gruppo, la sua sessione odierna è stata giudicata positiva, un segnale che mantiene vive le speranze di averlo almeno a disposizione per la panchina nella delicatissima sfida di mercoledì sera.

Inter a lavoro: una data decisiva per Thuram

RECUPERO – La risposta definitiva sulla possibilità di convocarlo arriverà domani, quando Thuram sosterrà un nuovo test più impegnativo che chiarirà se potrà aggregarsi al resto della squadra senza rischi. Simone Inzaghi, che considera il francese un elemento fondamentale per dare profondità e velocità all’attacco nerazzurro, incrocia le dita. In caso di forfait, il tecnico sarà costretto a puntare ancora su Marko Arnautovic al fianco di Lautaro Martinez, una soluzione meno esplosiva ma attualmente l’unica percorribile. Il recupero di Thuram sarebbe un valore aggiunto enorme per un’Inter che, nelle ultime settimane, sta pagando a caro prezzo l’accumulo di fatica e le tante assenze. Dopo tre sconfitte consecutive senza segnare, i nerazzurri hanno bisogno di ritrovare energie e protagonisti chiave per mantenere vivi i sogni europei.