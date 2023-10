Thiago Motta: «L’Inter è forte ma ha punti deboli! Su Orsolini…»

Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa del match che impegnerà il suo Bologna a San Siro contro l’Inter nel pomeriggio di sabato. Ecco le sue parole.

CONFERENZA STAMPA − Thiago Motta ha parlato così di Inter-Bologna prevista per sabato 7 ottobre a San Siro: «Non sono preoccupato, il mio gruppo è forte e sappiamo che la stagione è fatta di momenti. Fa parte del gioco. Dobbiamo continuare a mantenere la stessa mentalità. Dobbiamo lottare e combattere per migliorare. Orsolini ha fatto tre gol nell’ultima partita e ha fatto un buon lavoro, sono contentissimo per lui. È una cosa importante per lui che segni perché l’attaccante ha bisogno dei gol. Nell’ultima settimana ha lavorato bene e vediamo se partirà dall’inizio o in corso. L’Inter è una squadra forte ma ogni squadra ha dei punti deboli. Affronteremo una bella squadra: l’ha dimostrato col Benfica! Noi faremo la nostra partita».

COLLETTIVO − «Noi dobbiamo fare la nostra partita contro una squadra forte contro l’Inter. In campo devono andare quelli che stanno nel miglior momento possibile. Ogni partita è a sé perché ogni squadra è diversa. Deve funzionare il collettivo e vedremo con l’Inter se saremo capaci di fare buone scelte».

APPROCCIO INTER − «Mi aspetto un’Inter che nei primi 20-25′ potrà mettere pressione e intensità. Perché è forte, preparata, per la Serie A e può competere anche in Europa. L’anno scorso l’ha dimostrato. Non a caso ha fatto una finale di Champions League! Poi i cambi che ha messo hanno portato altra grande qualità. Da fuori si vede una squadra convinta di ciò che fa, della sua idea. Noi dobbiamo portare la gestione dalla nostra parte. Con la testa sicuro e non solo con il cuore a mille. Cercando di sfruttare il nostro gioco e il nostro possesso per essere pericolosi».