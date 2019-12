Thiago Motta in bilico, ma contro l’Inter ha molti assenti – TS

“Tuttosport” fa il punto sul Genoa in vista della sfida con l’Inter. Thiago Motta rischia il posto, ma ha l’alibi delle molte assenze.

SNODO IMPORTANTE – Sulla carta l’avversario di domani per il Genoa riuscirà ad essere contemporaneamente il peggiore ed il migliore possibile. Dopo la sconfitta nel derby e con una rosa segnata da assenze e giocatori esclusi per scelta tecnica, Thiago Motta si giocherà molte carte di conferma affrontando un’Inter vogliosa di riprendersi la testa della classifica persa per la vittoria nell’anticipo della Juventus a Genova contro la Sampdoria. Una di quelle partite che spesso non c’è nemmeno bisogno di preparare. Non serve motivare i giocatori e anche in caso di sconfitta, a meno di debacle clamorose, in pochi potrebbero, anche solo guardando la graduatoria, imputare qualcosa al Genoa. Eppure molto del futuro del Grifone passa dalla sfida di domani. Dalle scelte di Motta, che influiranno sul prossimo mercato di gennaio, al risultato che solo in caso di tre punti potrebbe calmare la burrasca che sta vivendo l’ambiente rossoblù.

ASSENTI E OPZIONI – L’ultima trasferta dell’anno, per fortuna verrebbe da dire visti i risultati del 2019 con un solo successo lontano da Marassi a gennaio scorso e nessuno in questo campionato, Motta se la dovrà giocare con la consueta lista di assenze a partire da un elemento d’esperienza e di tecnica come Pandev che deve scontare ancora un turno di stop delle due giornate rimediate dopo l’espulsione di Lecce. Fuori gioco anche gli infortunati Zapata, Kouame e Lerager mentre virano al negativo le possibilità che Sturaro e Favilli, o per lo meno uno dei due, riesca recuperare. La speranza però è sempre l’ultima a morire e oggi ci sarà un’ulteriore prova. Unico sicuro di rientrare è così Agudelo, elemento passato in poco tempo da ultimo nelle gerarchie, tanto da finire con Andreazzoli direttamente in Primavera, a titolare fisso la cui eventuale assenza diventa un problema. Per domani quindi Motta ha provato tutte le soluzioni possibili che la rosa a disposizione gli consente, comprese le due alternative in difesa: la quattro e la tre.