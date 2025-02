Thiago Motta in conferenza stampa presenta Juventus-Inter dopo Inzaghi: data e ora

Anche Thiago Motta è pronto a presentare Juventus-Inter in programma domenica e a rispondere alle domande dei colleghi giornalisti presenti in conferenza stampa. Ecco data e ora comunicati dal club bianconero.

IN CONFERENZA STAMPA – “Domani sarà vigilia di gara e questo sarà il programma della giornata: in mattinata è previsto un nuovo allenamento presso il centro sportivo bianconero e successivamente, alle ore 13:45, Mister Thiago Motta incontrerà i giornalisti all’Allianz Stadium per la consueta conferenza stampa di presentazione del match”. Conferenza stampa che sarà, come sempre, seguita in diretta anche sul nostro sito Inter-News.it.

Thiago Motta in conferenza stampa dopo Inzaghi

GIORNATA DI VIGILIA – Sabato 15 febbraio, Thiago Motta e Simone Inzaghi presenteranno Juventus-Inter in conferenza stampa. Secondo quanto comunicato ieri dal club nerazzurro, il tecnico piacentino parlerà prima del suo avversario, cioè alle 12 direttamente al Suning Training Centre di Appiano Gentile a partire dalle ore 12.00. Anche in quell’occasione, Inter-News.it seguirà come di consueto l’evento con la diretta testuale, un quarto d’ora prima.