Thiago Motta, l’agente: «Con l’Inter speciale? Come tutte! Futuro…»

L’agente di Thiago Motta, Alessandro Canovi, ha parlato alla vigilia di Inter-Bologna. Il procuratore si è espresso anche sul futuro del suo assistito. Le sue parole su Calciomercato.it

SPECIALE − Canovi sul significato di Inter-Bologna per Thiago Motta: «Quella con l’Inter è speciale come le altre. Stiamo parlando di un club che ha un significato grandissimo per la sua carriera, ma oggi la sua grande squadra è il Bologna, senza che questo in alcun modo voglia dire snobbare l’Inter, ovviamente».

FORTISSIMA − Canovi sui nerazzurri: «L’Inter è una delle squadre favorite per la vittoria in Italia e non solo. Parliamo di una squadra della quale è difficile individuare i punti deboli e che con Inzaghi sta facendo un percorso eccezionale. Questo il motivo per cui Thiago non può che lavorare, in una gara del genere, su quelli che sono i punti forti del Bologna, una squadra che ha perso una sola partita, finora, in stagione».

FUTURO − Alla domanda su un eventuale domani all’Inter, così Canovi: «Sono costretto a ripetermi. Il sogno è quello di stare in panchina, di lavorare tutti i giorni per dare il massimo, vivendo a 360 gradi la professione. Stiamo parlando di un allenatore che non parte mai battuto, di uno per cui è senza senso la parola predestinato. Sta vivendo tutto quello che si è meritato. Vedremo al termine della sua carriera che bilancio ci sarà».