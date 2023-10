Thiago Motta e l’addio all’Inter mai dimenticato da Ranieri − CdS

Thiago Motta ritrova l’Inter, club con cui nel 2010 salì sul tetto del mondo vincendo il Triplete. Nel 2012 l’addio sofferto, sotto la gestione di Claudio Ranieri

LA VICENDA − Thiago Motta non dimenticherà mai la sua esperienza all’Inter, probabilmente la più bella ed emozionante della sua carriera. Due anni e mezzo in nerazzurro tinti da grandissimi e storici trionfi: ovvero il Triplete e il Mondiale per Club. L’italo-brasiliano dai piedi e dalla mente fuori categoria, fu il metronomo del grande centrocampo di José Mourinho. A Milano ha lasciato un pezzo di cuore, d’altronde ha fatto la storia. Nel gennaio 2012 anticipò i tempi lasciando l’Inter (doveva andarsene a giugno), chiedendo al presidentissimo Massimo Moratti di liberarlo prima per poter andare al PSG. Accontentato. A convincerlo Carletto Ancelotti, allora tecnico del PSG, e un rapporto non proprio idilliaco con il DG Marco Branca e con un compagno di squadra che in quell’Inter aveva un certo peso. Ma a patire quella partenza fu soprattutto Ranieri, in quel periodo tecnico nerazzurro. Il mister romano, oggi al Cagliari, racconta spesso: «Partimmo bene bene, le cose cambiarono quando Thiago Motta scelse di andare al Psg. Eravamo d’accordo che se ne sarebbe andato a fine stagione ma poi lui fece pressioni sul presidente. Da lì l’ingranaggio saltò». Domani, Thiago ritornerà a Milano nuovamente da avversario.

Fonte: Corriere dello Sport – Claudio Beneforti