Theo Hernandez e Maignan rischiano? Problema per Deschamps, non Pioli – Sky

Theo Hernandez e Mike Maignan come Olivier Giroud e Kalulu? I due giocatori ieri non si sono allenati con la Francia, ma la situazione non preoccupa Stefano Pioli in vista del derby con l’Inter.

DUE ASSENZE NON PREOCCUPANO PIOLI – Nella giornata di ieri Theo Hernandez e Maignan non hanno preso parte all’allenamento: il portiere ha svolto alcuni trattamenti personalizzati mentre il terzino ha subito una botta al polpaccio nel match contro l’Irlanda. I due sono da valutare per il match contro la Germania di martedì ma, secondo quanto riportato da Sky Sport, saranno sicuramente in campo nel derby contro l’Inter in programma sabato prossimo. Nell’ultimo impegno amichevole della Francia, piuttosto, dovrebbe divedersi Benjamin Pavard nel ruolo di difensore.