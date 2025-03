Thauvin, rientro in Inter-Udinese? Runjaic a caccia di risposte!

Inter e Udinese tornano in campo dopo la sosta Nazionali. Allo stesso modo potrebbe rientrare anche Florian Thauvin, impegnato nel recupero dall’infortunio. Ecco le sensazioni sull’attaccante dei friulani.

IL RITORNO – Si avvicina sempre di più Inter-Udinese, sfida che riporterà i nerazzurri sul campo dopo la sosta per le Nazionali. Dopo aver chiuso nel migliore dei modi, portando a casa lo scontro diretto con l’Atalanta, tanta la curiosità di capire come approccerà la squadra di Simone Inzaghi ai nuovi e tantissimi impegni in calendario. Il match casalingo contro i bianconeri, infatti, apre un ruolino di marcia da far paura. La stessa sfida contro gli uomini di Kosta Runjaic non sarà semplice per i nerazzurri, che dovranno vedersela con un avversario ostico. Le complicazioni, poi, potrebbero aumentare se Florian Thauvin dovesse tornare disponibile proprio per Inter-Udinese.

Thauvin, Inter-Udinese nel mirino: le chance per il rientro

COSA FILTRA – Thauvin, fermo ai box da prima dell’ultima gara dei friulani, ha sfruttato le ultime settimane di sosta Nazionali per recuperare dall’infortunio. Mentre da una parte mister Runjaic si rassegna alla notizia dell’indisponibilità di Alexis Sanchez, bloccato da un problema muscolare, dall’altra spera di poter riabbracciare una fondamentale risorsa entro domenica. Probabile, infatti, il rientro proprio in Inter-Udinese del capitano Thauvin, che sembra stia recuperando dal fastidio al piede destro. Alla sfida della trentesima giornata di Serie A mancano solo tre giorni e, dunque, gli ultimi allenamenti saranno determinanti per conoscere la decisione finale dell’allenatore bianconero: affidarsi nuovamente al classe 93′ o optare per la strada della cautela lasciandolo ancora a riposo.