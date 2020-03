Teotino: “Juventus-Inter, ultima spiaggia per i nerazzurri. Sarri rischia”

Seconco il noto giornalista Gianfranco Teotino, ospite negli studi di “Novantesimo minuto”, Juventus-Inter rappresenta l’ultima chance per i nerazzurri di rientrare in corsa per lo scudetto. Anche Maurizio Sarri si gioca una grossa fetta di credibilità nel big match dell’Allianz Stadium

ATTESA – Mancano pochi minuti al calcio d’inizio di Juventus-Inter. Le chiacchiere e le illazioni stanno per dissolversi, nonostante l’emergenza coronavirus continui a tenere banco con prepotenza. Gianfranco Teotino ha presentato il match mettendo sul piatto le aspettative, e le speranze, delle due squadre: «Credo che l’Inter rischi più della Juventus. Se i nerazzurri dovessero perdere, potranno dire addio alle speranze per lo scudetto. A livello di reputazione personale, invece, credo si giochi qualcosa in più Maurizio Sarri rispetto ad Antonio Conte. Il tecnico salentino, in caso di sconfitta, potrà sempre sfruttare l’alibi del percorso di crescita graduale».