Teotino: «Inter, occhio alla Fiorentina! Viola pericolosissima»

Gianfranco Teotino ha commentato la sfida tra Fiorentina e Inter, mettendo in guardia i nerazzurri per via della pericolosità dell’attacco Viola

VIOLA PERICOLOSI – Ecco le parole di Gianfranco Teotino su Fiorentina-Inter e sulla stagione dei nerazzurri: «Fiorentina è una squadra che può incantare se riesce a sviluppare il suo gioco. L’Inter non gioca sempre allo stesso modo, dipende dall’avversario che ha davanti. La Fiorentina quando attacca con tutti gli uomini è pericolosissima. Italiano ha superato le perplessità iniziali perché non ha cambiato strada. Nico Gonzalez ha dato una svolta importante quando è tornato in squadra. Fino al Mondiale e qualche settimana dopo il mondiale, non c’è stato mai.. Da quando è rientrato la Fiorentina ha cambiato marcia. In questo finale di stagione Gonzalez è un giocatore più fresco di Lautaro, che ha avuto una stagione di grandissimo impegno e fatica. Il giudizio finale della stagione è importante per Inzaghi. La finale di Champions League le critiche, ma in campionato ha fatto 12 sconfitte. E se non dovesse vincere la Coppa Italia, sarebbe un problema».