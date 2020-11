Taylor arbitro di Inter-Real Madrid: tre precedenti, uno con una spagnola

Taylor sarà l’arbitro di Inter-Real Madrid, partita della quarta giornata del Gruppo B di Champions League 2020-2021 in programma alle ore 21. Questa la scheda del direttore di gara della federazione inglese, ufficializzato nella designazione arbitrale di lunedì per il match del Meazza.



I PRECEDENTI – Inter-Real Madrid sarà la quarta partita per Anthony Taylor come arbitro dei nerazzurri. Il direttore di gara inglese ha debuttato il 23 ottobre 2014, nella terza giornata della fase a gironi di Europa League contro il Saint-Étienne. Era una delle ultime con Walter Mazzarri allenatore prima dell’esonero, un pallido 0-0 al Meazza che in pochi si ricordano. Il bilancio è però positivo, perché le due successive nella scorsa stagione hanno visto altrettante vittorie.

LE DUE PRIMA DI INTER-REAL MADRID – L’anno scorso in Champions League l’Inter ha trovato la sua prima vittoria proprio con Taylor arbitro. Era il 23 ottobre 2019, contro il Borussia Dortmund: 2-0, gol di Lautaro Martinez e Antonio Candreva. L’attaccante argentino avrebbe pure potuto segnare qualche minuto prima del vero 2-0, per un rigore correttamente assegnato per fallo di Mats Hummels su Sebastiano Esposito, ma si era fatto parare il tiro da Roman Burki. Un rigore anche il 5 agosto, nell’ottavo di finale di Europa League a Gelsenkirchen contro un’altra spagnola, il Getafe. Taylor lo dà al 72′, per fallo di mano di Diego Godin visto al VAR. Anche lì, curiosamente, sbagliato: Jorge Molina calciò fuori, poi finì 2-0.