Taylor arbitro di Inter-Getafe: due precedenti, uno in questa stagione

Taylor sarà l’arbitro di Inter-Getafe, partita degli ottavi di finale di Europa League 2019-2020 in programma alle ore 21. Questa la scheda del direttore di gara della federazione inglese, ufficializzato nella designazione arbitrale di lunedì per il match dell’Arena AufSchalke di Gelsenkirchen.



I PRECEDENTI – Inter-Getafe sarà la terza partita per Anthony Taylor come arbitro dei nerazzurri. Il direttore di gara inglese ha debuttato il 23 ottobre 2014, nella terza giornata della fase a gironi di Europa League contro il Saint-Étienne. Partita non certo indimenticabile, una delle ultime della gestione di Walter Mazzarri, finita 0-0 al Meazza. C’è però un dato positivo, ed è legato al fatto che la successiva è vinta ed è in questa stagione. Sempre lo stesso giorno, il 23 ottobre ma del 2019, c’era per il match col Borussia Dortmund concluso 2-0.

L’ALTRA PRIMA DI INTER-GETAFE – Nella sfida della terza giornata del girone di Champions League l’Inter ha vinto grazie ai gol di Lautaro Martinez e Antonio Candreva. L’attaccante argentino avrebbe potuto raddoppiare qualche minuto prima del vero 2-0, per un rigore correttamente assegnato dall’arbitro inglese per fallo di Mats Hummels su Sebastiano Esposito, poi parato da Roman Burki. Giusta la decisione di Taylor sull’episodio principale, pur non avendo convinto in alcune delle altre situazioni del match.