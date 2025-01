Taremi si prende anche Venezia-Inter: opportunità in campionato!

Simone Inzaghi punta di nuovo su Mehdi Taremi. In Venezia-Inter l’iraniano trova un’altra titolarità. Nel momento più giusto arriva una grande opportunità anche in campionato.

SOSTITUTO – Tra pochissimo la squadra di Simone Inzaghi tornerà in campo, nella suggestiva cornice di Venezia. L’Inter, in piena emergenza infortuni, nel match contro i lagunari dovrà sopperire a molte assenze. Tra queste c’è anche quella di Marcus Thuram, che preoccupa però meno di molte altre. Il francese, infatti, ha pienamente recuperato dal problema fisico riscontrato in Arabia Saudita. Tuttavia, il mister piacentino non ha intenzione di rischiare e, per non forzare il rientro, sceglie di puntare su Mehdi Taremi in Venezia-Inter.

Venezia-Inter regala un’altra titolarità a Taremi: ora il momento giusto!

NUOVA CHANCE – Sarà Taremi, dunque, ad affiancare Lautaro Martinez in Venezia-Inter. Come nella finale di Supercoppa Italiana, l’iraniano trova la titolarità anche in campionato. Una novità da evidenziare, questa, considerando che l’attaccante raramente ha avuto l’opportunità di partire dal primo minuto in Serie A. Impiegato maggiormente nelle coppe, nella trasferta della ventesima giornata di campionato Taremi avrà modo di mettere minuti nelle gambe, provando a risultare decisivo proprio come fatto a Riyadh. La titolarità dell’iraniano in Venezia-Inter, infatti, arriva proprio nel momento migliore per lui, considerando il bel gol messo a segno contro il Milan. Adesso è l’ora di sbloccarsi anche in campionato, aiutando l’Inter a conquistare tre punti fondamentali.