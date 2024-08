Taremi, San Siro pronto a esplodere: con Inter-Lecce esordio in grande stile!

Per Mehdi Taremi si prospetta una serata davvero speciale. Inter-Lecce segnerà l’esordio a San Siro dell’iraniano, in una maniera particolare.

PRIMA VOLTA – Inter-Lecce, in programma alle ore 20.45 di questa sera, segnerà il debutto stagionale a San Siro degli uomini di Simone Inzaghi. Un momento particolarmente atteso, per i tifosi che sono impazienti di tornare a riempire gli spalti del Giuseppe Meazza e per gli stessi calciatori, entusiasti di poter regalare ancora nuove emozioni lì dove solo pochi mesi fa hanno alzato al cielo lo scudetto. Tra questi – gli uomini della storica impresa della seconda stella – non c’era ancora, però, la new entry Mehdi Taremi. L’attaccante iraniano si è unito alla crew di Simone Inzaghi solo da pochissimo e deve ancora assaporare l’ebbrezza di muovere un pallone nel boato assordante di San Siro.

Taremi, la tua prima volta a San Siro ti aspetta!

PARTICOLARITÀ – L’ex Porto ha già debuttato con i colori nerazzurri, entrando però solo nel corso del secondo tempo nella prima trasferta di Genova. Con Inter-Lecce, invece, Taremi vivrà un’altra e più potente emozione: l’esordio a San Siro, davanti al suo nuovo pubblico entusiasta di conoscerlo. E se questo già non bastasse a scaldare l’ambiente, di mezzo ci si mette anche l’infortunio di Lautaro Martinez che, quasi sicuramente, permetterà a Taremi di partire al suo posto dal primo minuto. Per l’iraniano, dunque, arriverà un esordio casalingo direttamente con indosso una maglia da titolare. Nella sfortuna del capitano nerazzurro e di mister Inzaghi arriva una chance particolarmente invitante per Taremi. Chance che difficilmente si lascerà scappare, considerando l’ottimo inizio nella pre-season, prima che anche lui venisse fermato da un problema fisico. Adesso che anche questo problema è superato Taremi è subito pronto a prendersi la responsabilità e gli applausi di San Siro.