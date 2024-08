Taremi, recupero lampo: occhio alla sorpresa per Genoa-Inter – CdS

Nonostante i dubbi sulla disponibilità o meno di Mehdi Taremi per Genoa-Inter dopo il problema muscolare che lo ha colpito, il Corriere dello Sport riporta come l’iraniano possa effettivamente essere della partita.

RECUPERO LAMPO – Mehdi Taremi è sicuramente uno dei migliori del precampionato nerazurro, o almeno fino a quando un risentimento muscolare alla coscia sinistra non lo ha costretto allo stop. L’attaccante non ha partecipato alle ultime due uscite precampionato contro Pisa (1-1) e Al-Ittihad (0-2), così come non sarà della partita oggi allo Stamford Bridge di Londra contro Enzo Maresca, amichevole di lusso che chiude di fatto la preparazione di entrambe le squadre. Attenzione, però, al recupero lampo in vista di Genoa-Inter.

Taremi pronto al recupero: staffetta in Genoa-Inter

CAMBIO IN CORSA – Difficile, chiaramente, vedere Mehdi Taremi già in campo dal primo minuto sabato prossimo. Ma il suo debutto in maglia nerazzurra potrebbe in ogni caso arrivare proprio in Genoa-Inter. Tanto dirà la giornata di domani, dove lo staff medico nerazzurro valuterà gli infortunati, fra cui proprio anche l’attaccante. Ma non è da escludere che, visto il livello del suo recupero dall’infortunio e la condizione partita, che il nazionale iraniano sia proprio il cambio per Lautaro Martinez, con l’argentino ‘costretto’ a partire da titolare, ma che non ha ancora i 90 minuti nelle gambe.

Fonte: Corriere dello Sport, Giorgio Coluccia