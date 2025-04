Taremi il prescelto. Tocca all’iraniano in Barcellona-Inter

Simone Inzaghi è stato costretto a cambiare il suo 11 titolare all’intervallo di Barcellona-Inter: Mehdi Taremi rileva l’infortunato Lautaro Martinez.

IL CAMBIO – Simone Inzaghi ha optato per Mehdi Taremi come sostituto di Lautaro Martinez all’inizio del secondo tempo di Barcellona-Inter. L’iraniano, che non ha finora brillato nelle occasioni avute in maglia nerazzurra, ha ora un compito importantissimo da cui dipende una parte delle sorti dei nerazzurri in Champions League. Per quanto riguarda il capitano nerazzurro, l’obiettivo sarà di riaverlo in tempo per il ritorno.