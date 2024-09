Taremi e non solo, per Inter-Stella Rossa almeno altri 2 cambi – TS

Mehdi Taremi domani ritroverà la maglia da titolare, dopo la notte di Manchester. Ma per Inter-Stella Rossa, sfida di Champions League, Inzaghi pensa pure ad altre novità.

PRONTO – L’uomo delle notti europee si chiama Mehdi Taremi. L’attaccante iraniano, dopo l’ottima prova di Manchester contro il City, è pronto a riavere una maglia da titolare nella sfida di domani sempre di Champions League contro la Stella Rossa a San Siro. Simone Inzaghi si fida dell’esperienza dell’ex Porto, il quale si nutre proprio di queste serate per brillare. Inoltre, come già sostenuto più volte dallo stesso allenatore piacentino – il quale parlerà oggi in conferenza stampa – tutti all’Inter devono sentirsi titolari. Dunque, per Inter-Stella Rossa spazio a Taremi. Ma non sarà la sola novità.

Taremi scalpita per Inter-Stella Rossa, ma attese altre novità

NOVITÀ – Contro la Stella Rossa, domani sera a San Siro, toccherà vincere. Dopo il pari di Manchester all’esordio, ora i nerazzurri vanno in contro alle partite dove la vittoria è quasi obbligata in ottica qualificazione alla seconda fase senza passare dai playoff. Oltre a Taremi, Inzaghi potrebbe ruotare qualcosina in difesa: verso la panchina Alessandro Bastoni, con uno tra Francesco Acerbi o Carlos Augusto a sostituirlo. In mezzo, scalpita Stefan de Vrij. Inzaghi dovrebbe riaffidarsi, proprio come a Manchester, a Piotr Zielinski. Come riferisce Tuttosport, il suo atletismo in Europa è una manna.