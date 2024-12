Taremi, l’Inter si riaffida al persiano: alla Bay Arena dolci ricordi – TS

Chiavi dell’attacco nuovamente in mano a Mehdi Taremi, che in Bayer Leverkusen-Inter ha la grande occasione di ritornare al gol. L’iraniano sa come fare alla Bay Arena.

TITOLARE – Quando l’Inter scende in campo il martedì o il mercoledì si affida sempre a Taremi. L’uomo di coppa, l’uomo della Champions League. Stasera alla Bay Arena di Leverkusen, come sottolinea Tuttosport, Simone Inzaghi si affida al suo uomo prediletto nelle serate europee, ovvero all’ex Porto. Taremi sarà il terminale offensivo in Germania, resta da capire solo chi sarà al suo fianco: Marcus Thuram dovrebbe spuntarla su Lautaro Martinez. Per Taremi occasione da sfruttare al meglio, anche perché alla Bay Arena ha dolci ricordi.

Taremi ritrova il Bayer Leverkusen e l’Inter si affida ad un precedente

DOLCI RICORDI – L’ultima sconfitta del Bayer Leverkusen in Champions League in casa è datata 12 ottobre 2022, in quel caso Xabi Alonso, che aveva preso le redini della squadra solo da pochi giorni, perse 0-3 contro il Porto. E in quel Porto, c’era proprio il persiano Taremi, autore di una doppietta su rigore. Certo, era un Bayer ancora in crisi d’identità e non di certo la bellissima realtà che è oggi. Ma in quel caso, Taremi fu decisivo contribuendo al successo dei portoghesi. Stasera, Inzaghi spera di rivedere quel Taremi lì. Finora, l’iraniano ha giocato tutte le partite di Champions League dall’inizio, mettendo a referto un gol e due assist contro la Stella Rossa nella seconda partita di questa fase campionato.

Fonte: Tuttosport – Alessia Scurati