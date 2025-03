Taremi infortunato! Fuori col Milan e non solo: quante partite salta

Taremi questa mattina ha svolto gli esami strumentali che hanno confermato il risentimento agli adduttori della coscia sinistra. L’attaccante salterà la prossima sfida col Milan e non solo.

INDISPONIBILE – L’infortunio di Taremi rappresenta un ulteriore grattacapo per Simone Inzaghi, che in questa fase della stagione deve fare i conti con diverse assenze. La sua condizione sarà monitorata nei prossimi giorni, ma il club nerazzurro ha già confermato che il giocatore salterà almeno le prossime due partite: la semifinale d’andata di Coppa Italia contro il Milan e la successiva trasferta di Parma in campionato. Taremi sarà dunque indisponibile per due gare cruciali. La prima, il derby di Coppa Italia contro il Milan, rappresenta un passaggio fondamentale. Successivamente, i nerazzurri affronteranno il Parma in campionato, una sfida importante per mantenere il primato in Serie A.

Tempi di recupero da valutare per Taremi

SITUAZIONE DELICATA – Al momento non sono stati forniti dettagli precisi sulla durata dello stop di Taremi, ma il club ha comunicato che le sue condizioni verranno rivalutate la prossima settimana. Lo staff medico interista spera di poterlo recuperare in tempo per il prosieguo della stagione, in un momento in cui la squadra è ancora in corsa su più fronti. L’Inter dovrà dunque fare a meno del suo attaccante iraniano almeno per le prossime due partite, sperando di non dover rinunciare a lui per un periodo più lungo.