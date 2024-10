Taremi, primo gol con l’Inter e doppia gioia: subito Player Of The Match!

Taremi si è preso la scena oggi sera nella netta vittoria dell’Inter contro la Stella Rossa, terminata con un roboante 4-0. L’attaccante iraniano ha finalmente trovato la prima rete e a fine partita è stato anche premiato dalla UEFA.

PRIMO GOL – Mehdi Taremi è stato protagonista in più fasi della partita, dimostrando di essere un attaccante non solo finalizzatore, ma anche abile nel costruire gioco e recuperare palloni. Il suo primo gol con l’Inter è arrivato all’81’, quando ha trasformato un calcio di rigore con grande freddezza. Il rigore era stato conquistato da Lautaro Martinez, in seguito a un intervento falloso in area da parte del difensore Vanja Drkušić. Nonostante il lungo tempo d’attesa per il controllo del VAR, Taremi ha mantenuto la calma e ha siglato il quarto gol della serata con un tiro preciso che ha spiazzato il portiere avversario.

IL MIGLIORE – Ma il contributo di Taremi è andato ben oltre il singolo gol. Già in precedenza, al 59′, aveva dato prova della sua capacità di pressing recuperando un pallone prezioso nei pressi dell’area di rigore avversaria, servendo poi l’assist per Marko Arnautovic per il gol del 2-0. Con la sua determinazione e visione di gioco, l’attaccante iraniano ha reso la vita difficile alla difesa della Stella Rossa, mostrando una personalità che si è riflessa nel risultato finale.

Taremi miglior partita: primo gol e anche MVP!

PLAYER OF THE MATCH – Il suo impatto è stato immediato, tanto da essere nominato miglior giocatore della partita. Le sue giocate hanno dato sicurezza alla squadra, creando spazi e occasioni che gli altri attaccanti, come Lautaro Martinez e Marko Arnautovic, hanno saputo sfruttare alla perfezione. La sinergia tra Taremi e i suoi compagni di reparto è stata evidente, ed è una nota estremamente positiva per il tecnico Simone Inzaghi.