Taremi, fiducia rinnovata e nuova maglia da titolare in Inter-Lazio – CdS

Questa sera a San Siro, in occasione della sfida tra Inter e Lazio, Simone Inzaghi sembra pronto a rilanciare dal primo minuto Mehdi Taremi, al fianco di Marcus Thuram, in un attacco privo del suo leader Lautaro Martinez, ancora ai box. Il Corriere dello Sport questa mattina in edicola sottolinea il momento di fiducia per l’attaccante iraniano, con San Siro pronto a incitarlo.

IN RIPRESA NEL FINALE – Mehdi Taremi ha convinto nella rifinitura di ieri ad Appiano Gentile, e tutto lascia presagire una nuova chance da titolare, dopo i segnali incoraggianti offerti nelle ultime settimane. L’ex Porto, arrivato a Milano tra grandi aspettative, ha vissuto una stagione complicata, condizionata da una lunga fase di adattamento e da una fastidiosa pubalgia che ne ha frenato il rendimento. Ma qualcosa è cambiato radicalmente nel momento più importante dell’anno: la semifinale di ritorno di Champions contro il Barcellona. Chiamato a sostituire Lautaro Martinez nella ripresa, Taremi ha fornito una prestazione generosa, concreta e decisiva, contribuendo in maniera significativa alla qualificazione alla finalissima di Londra.

TUTTI CARICHI PER LA FINALE – Da quel momento, l’aria attorno a lui è mutata. È arrivata poi la prova convincente anche a Torino, dove si è procurato il rigore che ha chiuso i conti contro i granata. Inzaghi, attento a premiare chi dimostra di poter incidere, è tentato dall’idea di dargli continuità, soprattutto in un match così delicato, utile anche a testare nuove soluzioni in vista dell’ultimo grande appuntamento stagionale: la finale di Champions League contro il PSG.

Taremi riscatta ‘sta stagione! Anche Arnautovic pronto

TUTTI IN CLIMA – Finora Taremi ha messo a segno appena 3 gol in stagione, di cui due su rigore, un bottino decisamente sotto le aspettative. Ma la sensazione è che l’iraniano sia finalmente entrato nel vivo del progetto nerazzurro. Alle sue spalle scalpita Arnautovic, pronto a subentrare e a salutare il pubblico di San Siro nell’ultima partita casalinga della stagione. L’Inter si prepara dunque a scendere in campo con il vestito migliore e con un Taremi rinnovato, nel fisico e nella fiducia. Il momento per dimostrare il proprio valore è arrivato.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia