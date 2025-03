Taremi e Asllani, oggi il primo allenamento! Tutti in campo – Sky

Mehdi Taremi e Kristjan Asllani erano gli ultimi a dover rientrare dagli impegni con le rispettive nazionali. Oggi fanno il primo allenamento con i compagni, il recap da Appiano Gentile per Sky Sport.

AVVERSARI – Oggi l’Inter si allenerà il pomeriggio ed entrerà nel vivo la preparazione alla partita di domenica contro l’Udinese. La squadra di Kosta Runjaic non è assolutamente da sottovalutare, ha perso solo l’ultima partita con il Verona dopo un filotto importante di risultati utili consecutivi. In questi ultimi mesi i bianconeri hanno già fermato il Napoli al Maradona con un pari per 1-1, a ciò hanno aggiunto l’altro 1-1 con la Lazio allo Stadio Olimpico.

Taremi+Asllani, Inzaghi accoglie tutti in gruppo! L’allenamento

RIENTRI – Ad Appiano Gentile torneranno oggi pomeriggio sia Mehdi Taremi che Kristjan Asllani. Entrambi hanno giocato con le rispettive nazionali e sono stati assoluti protagonisti. Due gol e qualificazione ufficiale ai Mondiali del 2026 per l’iraniano, mentre per l’albanese è arrivato un assist al primo match. Con loro in gruppo Simone Inzaghi riavrà finalmente tutti a disposizione: fuori solo gli infortuni come Piotr Zielinski, Lautaro Martinez e Denzel Dumfries. Il recupero dei tre prosegue a fasi alterne e il programma fila secondo previsioni dello staff dell’allenatore.