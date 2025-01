Taremi, dubbio prima di Milan-Inter. Anche Correa lavora a parte – CdS

L’Inter si avvicina al derby contro il Milan con grande entusiasmo dopo il netto 3-0 inflitto al Monaco in Champions League. Come specificato questa mattina dal Corriere dello Sport, Se da una parte la squadra di Simone Inzaghi può contare su un reparto offensivo in grande forma grazie a Lautaro Martinez e Marcus Thuram, dall’altra permangono dubbi sulla disponibilità di Mehdi Taremi e Joaquin Correa.

IN ATTACCO – Il tandem d’attacco titolare dell’Inter sta vivendo un momento straordinario. Lautaro Martinez ha trascinato i nerazzurri con una tripletta decisiva contro il Monaco, confermandosi il leader tecnico ed emotivo della squadra. Con lui, Marcus Thuram sta disputando una stagione da protagonista, fornendo assist, movimenti intelligenti e giocate decisive. I due si completano alla perfezione e saranno l’arma principale per colpire il Milan nel derby di domenica. Se Lautaro Martinez e Thuram garantiscono certezze, lo stesso non si può dire per Mehdi Taremi, la cui presenza contro il Milan resta in forte dubbio. L’attaccante iraniano, infatti, ieri ha svolto solo lavoro personalizzato e non è riuscito a recuperare in tempo per il match di Champions League contro il Monaco. Oggi saranno effettuati nuovi test per valutare le sue condizioni, e solo nelle prossime ore si capirà se potrà almeno essere convocato per il derby.

Anche Correa fermo ai box, chi recupera in Milan-Inter?

A LAVORO – L’idea dello staff medico è quella di non forzare i tempi, ma se dovesse ricevere il via libera, Taremi potrebbe andare in panchina ed essere utilizzato a gara in corso. Un’opzione che Inzaghi valuterà attentamente, considerando anche il fitto calendario di impegni dell’Inter nelle prossime settimane. Situazione ancora più complicata per Joaquin Correa, che continua il suo percorso di recupero dopo l’infortunio subito durante la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. L’attaccante argentino non è ancora pronto per rientrare e il suo stop si sta rivelando più lungo del previsto. A questo punto, è quasi certo che non sarà disponibile per il derby, lasciando l’Inter con meno alternative in attacco.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia