Taremi bis a San Siro: in Inter-Atalanta la chance per l’upgrade!

Mehdi Taremi in meno di una settimana corre verso la sua seconda titolarità, sempre a San Siro. In Inter-Atalanta potrebbe riuscire a raggiungere anche un nuovo traguardo.

BIS – Buona la prima a San Siro per Mehdi Taremi che, nella sfortuna dello stop di Lautaro Martinez, ha avuto la fortuna di esordire come titolare nella primissima sfida casalinga della stagione. Contro il Lecce, in un ‘Giuseppe Meazza’ come al solito in visibilio, l’attaccante iraniano ha retto l’attacco nerazzurro insieme al compagno, già esperto, Marcus Thuram. Pur essendo palese la mancanza di intesa totale tra i due, che poco hanno potuto lavorare insieme nel precampionato, nel corso della gara contro il Lecce sono nati spunti particolarmente interessanti. Numerosi i movimenti di Taremi che hanno creato pericolosità sotto la porta avversaria, soprattutto nella prima frazione di gioco, e hanno permesso all’Inter di arrivare in più occasioni vicina alla rete.

Taremi corre verso Inter-Atalanta: un nuovo step nel mirino!

CHANCE – Non a caso il gol di Matteo Darmian dell’1-0 in Inter-Lecce è frutto proprio di una sponda di Taremi, che alla sua prima a San Siro può dire di aver già collezionato un assist. Per l’iraniano adesso arriva subito la chance del bis, sempre per ‘gentile concessione’ di Lautaro Martinez. L’argentino potrebbe anche riuscire a recuperare dall’infortunio entro Inter-Atalanta, ma difficilmente sarà fra i titolari della sfida. Di conseguenza le probabilità che Simone Inzaghi punti di nuovo sulla coppia Thuram-Taremi aumentano sempre di più. La possibilità di giocare due partite consecutive con la maglia da titolare a San Siro non è l’unica a disposizione dell’attaccante ex Porto. In Inter-Atalanta, infatti, l’iraniano potrebbe ottenere l’upgrade, passando dall’assist addirittura al gol. Un salto del genere certamente non stupirebbe, soprattutto guardando ai numeri collezionati nelle pochi test d’amichevole disputati da titolare nel corso dell’estate.