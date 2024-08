Taremi in bagarre per Inter-Lecce! Una necessità per Inzaghi – CdS

Mehdi Taremi scalpita per giocare da titolare Inter-Lecce, seconda sfida di campionato per i nerazzurri. Simone Inzaghi pensa all’avvicendamento offensivo.

CHANCE – Dopo l’ottimo breve spezzone di Genova, ora Taremi, scrive il Corriere dello Sport, scalpita per giocare dall’inizio la sfida tra Inter e Lecce. L’iraniano, bomber del precampionato nerazzurro con cinque reti in tre partite, è tornato arruolabile proprio a Marassi dopo aver smaltito il problema muscolare procuratosi al termine dell’ultima amichevole di luglio contro il Las Palmas. Simone Inzaghi sta, infatti, pensando all’avvicendamento in attacco in modo tale da favorire il pieno recupero di Lautaro Martinez. Il capitano, rientrato a Milano il 6 agosto, è sceso in campo a Marassi senza aver giocato nemmeno un minuto in amichevole e com’era prevedibile ha faticato un po’ in termini di condizione e tenuta fisica.

Taremi-Thuram in Inter-Lecce? Occhio al nuovo e inedito tandem

TANDEM – Nel caso in cui Inzaghi scegliesse di puntare su Taremi e Thuram in Inter-Lecce si tratterebbe di un tandem completamente inedito. Infatti, i due non hanno mai giocato insieme durante il precampionato. Guarda caso, nel momento in cui il francese rientrava a Milano dalle ferie, l’iraniano si infortunava. Ora, contro i salentini di Luca Gotti, sconfitti all’esordio dall’Atalanta per 4-0, Inzaghi ragiona sulla nuova variante offensiva. Ovviamente, c’è da considerare anche la voglia matta del capitano Lautaro Martinez, che non vede l’ora di giocare ed esordire a San Siro davanti ai propri tifosi, salutandoli dopo il tripudio da capocannoniere nell’anno della seconda stella nella scorsa stagione.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia