Taremi e Arnautovic, speranze per Genoa-Inter? Le condizioni – TS

Taremi e Arnautovic sono due dei (troppi) giocatori dell’Inter che hanno avuto un infortunio nel precampionato e sabato prossimo c’è la partita contro il Genoa. Dove restano in dubbio, ma Tuttosport dà informazioni incoraggianti su di loro.

LO STOP – Mehdi Taremi ha riportato un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra prima di Pisa-Inter. Partita dove, pur non giocando novanta minuti, si è fermato anche Marko Arnautovic per un’elongazione del vasto mediale sempre della coscia sinistra. Un doppio infortunio che si sono portati dietro per tutta questa settimana, l’ultima prima di poter pensare a Genoa-Inter. Ma c’è una fortuna: non è scontato che la saltino.

Per Arnautovic e Taremi speranza di recupero in Genoa-Inter

NOVITÀ POSITIVE – L’aggiornamento confortante da Appiano Gentile, dato da Tuttosport, è che entrambi ieri hanno lavorato in campo. Lo staff di Simone Inzaghi punta a riaverli a pieno regime fra martedì e mercoledì, situazione che aprirebbe le porte a una loro convocazione. C’è cauto ottimismo, ma l’attacco rimane un bollino rosso molto pesante. Perché, anche in caso di recupero, Arnautovic e Taremi non potrebbero andare oltre la panchina. E Lautaro Martinez, tornato solo a inizio settimana, al massimo avrà un’ora di autonomia.

