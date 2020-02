Tare: “Pressione su Inter e Juventus, noi vogliamo vincere”

Igli Tare si è presentato ai microfoni di Sky sport a pochi minuti dal calcio d’inizio di Lazio-Inter, posticipo e big match della ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. Le parole del direttore sportivo dei capitolini

PARTITA DA SCUDETTO? – Tare respinge l’attesa da gara scudetto: «Secondo me è una partita importante, ma non decisiva. Dobbiamo fare quello che abbiamo fatto fino ad ora senza sentire la pressione, la pressione è su Juventus e Inter. Noi siamo riusciti a portare in questa città un grande entusiasmo, si percepisce l’atmosfera e l’entusiasmo, sono piccole cose che ti aiutano e di cui abbiamo bisogno in questo momento».

LE PAROLE DI KLOPP – Jurgen Klopp ritiene che la Lazio possa vincere lo scudetto: «Io ho letto che Klopp ha detto che non vede il calcio italiano, non so come veda queste cose (ride ndr)».

UN PROGETTO CHE PARTE DA LONTANO – Tare rivendica il fatto che il rendimento da scudetto della Lazio sia figlio di un progetto che va avanti da anni: «Sarei un bugiardo a dire di no, da due anni questo va nei contratti nei giocatori, mettiamo il premio scudetto. Non è una cosa di oggi che saliamo sul carro. E’ un lavoro di tanti anni, per vincere lo scudetto serve la stagione perfetta, l’entusiasmo e tante cose. Dobbiamo restare coi piedi per terra, mancano quindici partite e tanti punti, ogni settimana può cambiare il verdetto. Per questo noi dobbiamo continuare a vincere e stasera cercheremo di vincere questa partita difficile».

IL MIGLIORE – Tare non vuole esporsi su chi sia il miglior colpo di questa Lazio: «Sarei scorretto a fare un nome».

GRANDE ENTUSIASMO – Si gioca in un Olimpico pieno e con grande entusiasmo: «Penso che il lavoro alla lunga paghi, siamo stati bravi ad avere pazienza e ad tenere una strada difficile dove alcuni non ci hanno creduto. Dobbiamo aumentare la mentalità in una squadra che ha bisogno di tornare nei palcoscenici importanti europei».

PREMIO SCUDETTO? – Si chiude con una battuta su un eventuale aumento del premio scudetto: «Con Lotito il risultato è garantito anche sui premi (ride ndr)».