Suso: “Abituato a giocare contro l’Inter, vediamo! Siviglia meglio del Milan”

Suso è stato uno dei protagonisti di Siviglia-Manchester United, con il gol che ha avviato il ribaltone da 0-1 a 2-1 (vedi articolo). Intervistato da Sky Sport dopo la partita di Colonia non ha potuto evitare una domanda sulla possibile sfida all’Inter in finale di Europa League, essendo un fresco ex del Milan.

QUASI COME UN DERBY? – Suso parla della possibilità che il Siviglia in finale giochi contro l’Inter: «Sono abituato a giocare contro l’Inter. Ho giocato qualche volta, ma è vero che tutte e due le squadre sono molto forti. Aspettiamo domani e vedremo. Penso che loro (il Milan, ndr) hanno finito il campionato molto bene: li ho seguiti, sono la mia squadra. È parte del mio cuore, ma qua sono felice. Sono venuto qui perché la situazione è molto meglio».