Supercoppa, Rocchi decide arbitri e VAR: le scelte su Inter-Atalanta – CdS

Mancano ancora le ufficialità, ma il designatore Gianluca Rocchi sembra già aver deciso gli arbitri in campo e al VAR per le tre partite di Supercoppa. Questa la designazione per Inter-Atalanta.

DESIGNAZIONI – Nelle prossime ore l’AIA ufficializzerà le designazioni arbitrali per le due semifinali di Supercoppa e per la conseguente finale. Rocchi, che oggi dovrebbe comunicarle ufficialmente, ha già comunque deciso. Inter-Atalanta e Juventus si giocheranno rispettivamente giovedì 2 gennaio alle ore 20 e venerdì 3 gennaio sempre alle 20 italiane. La Lega Serie A ha peraltro annunciato tutte le attività della vigilia per i quattro club che concorreranno alla vittoria finale del trofeo (QUI per Inter e Atalanta). Di seguito le designazioni di Rocchi secondo il Corriere dello Sport.

Supercoppa, Rocchi designa arbitri e VAR di Inter-Atalanta e Juventus-Milan

SCELTE – Inizia Chiffi (che ha preso il posto di Marcenaro dopo il brutto Fiorentina-Udinese, non è infortunato, ieri era quarto uomo a Milano) giovedì in Inter-Atalanta (assistenti Cecconi e Khaled; IV Zufferli; VAR Abisso e AVAR Meraviglia). Mentre per Juventus-Milan arbitro Colombo (Perrotti e Dei Giudici; IV G. Ayroldi; VAR Paterna, AVAR Marini). L’arbitro della finale invece sarà Sozza, quarto uomo Fabbri, nel VOR invece Marini e Doveri. L’ufficialità arriverà nella giornata di oggi.